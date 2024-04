Pedágios da EcoNoroeste sobem 4,66% a partir de 1º de maio

Operador de pedágio - Crédito: divulgação

Prepare o bolso: a partir de 1º de maio, os pedágios das rodovias administradas pela EcoNoroeste sofrerão um reajuste de 4,66%. O aumento, definido pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e publicado no Diário Oficial do Estado, está em conformidade com o Contrato de Concessão firmado entre a empresa e o Governo do Estado.

Segundo Gustavo Dávila, coordenador de Arrecadação da EcoNoroeste, o reajuste visa garantir a manutenção das rodovias, a prestação de serviços contínuos aos usuários e a capitalização da empresa para a realização dos investimentos previstos no contrato.

Desconto para usuários de TAG

Para incentivar o uso do pagamento automático, a EcoNoroeste oferece um desconto de 5% em cada passagem para motoristas que utilizam TAGs.

Novas tarifas para veículos de passeio:

Araraquara: R$ 20,80

Agulha: R$ 12,50

Catiguá: R$ 18,00

Dobrada: R$ 10,20

Taiúva: R$ 16,00

Jaboticabal: R$ 8,90

Itápolis: R$ 9,30

Leia Também