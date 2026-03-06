Prefeitura realiza reparos no asfalto e atende moradores do bairro Popular

A Prefeitura de Ibaté segue intensificando os trabalhos de manutenção e recuperação das vias públicas por meio da Operação Tapa-Buraco. A iniciativa tem avançado por diferentes regiões da cidade com o objetivo de garantir mais segurança e melhores condições de tráfego para motoristas e pedestres.

Nesta etapa da ação, o bairro Popular está sendo contemplado com serviços de reparo no pavimento. Os trabalhos estão sendo executados por uma empresa contratada pela Prefeitura, que conta com profissionais capacitados e equipamentos adequados para realizar os reparos com mais eficiência e durabilidade.

A operação faz parte de um cronograma contínuo de manutenção da malha viária do município, que busca atender principalmente os pontos mais críticos e melhorar as condições das ruas utilizadas diariamente pela população.

De acordo com a administração municipal, a Operação Tapa-Buraco continuará avançando e outros bairros da cidade também devem receber os serviços nos próximos dias, conforme o planejamento da equipe responsável pela manutenção das vias.

