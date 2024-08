Prefeitura instala novas lombadas em ruas de Ibaté

Crédito: divulgação

Neste sábado, dia 10, foram construídas novas lombadas em diversas ruas de Ibaté, como parte de um conjunto de ações para aumentar a segurança no trânsito e garantir a proteção de pedestres e motoristas. A execução desse serviço ocorreu em locais estratégicos, com o intuito de reduzir o número de acidentes e controlar a velocidade dos veículos em áreas residenciais e de intenso tráfego.

As lombadas foram implantadas nos bairros Jardim Cruzado, Jardim Icaraí, Domingos Valério, Antônio Moreira (CDHU) e Santa Terezinha, regiões que apresentavam uma alta incidência de excesso de velocidade. Uma atenção especial foi dada à área com a nova pavimentação no prolongamento da Rua Adelmo Trevisan, onde o fluxo de veículos aumentou consideravelmente. Essa via, que se tornou um importante corredor de circulação, agora conta com medidas adicionais de segurança para proteger os moradores e pedestres que utilizam a estrada diariamente.

A pintura das lombadas está sendo realizada nesta segunda-feira, 12 de agosto, com previsão de conclusão na terça-feira, 13 de agosto. As lombadas estão sendo devidamente sinalizadas com placas indicativas e pintura no asfalto, facilitando a visibilidade por parte dos condutores, mesmo em condições de pouca luminosidade. A expectativa é que essa intervenção contribua de maneira significativa para a diminuição de acidentes, promovendo um trânsito mais seguro para todos.

Além da instalação das lombadas, o município continua firme com as ações de recapeamento em várias áreas, visando melhorar a qualidade das vias e proporcionar um trânsito mais seguro e confortável para todos. Essas iniciativas complementares fazem parte de um esforço abrangente da administração municipal para modernizar a infraestrutura viária da cidade.

A Prefeitura ressalta a importância de os motoristas respeitarem os limites de velocidade e as novas sinalizações, contribuindo para um ambiente viário mais seguro e harmonioso. Essas ações fazem parte de um plano mais amplo de mobilidade urbana, que inclui outras melhorias nas vias públicas da cidade.

