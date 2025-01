Prefeitura de Itirapina esclarece ataques de piranhas na Represa do Broa

Piranha - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de Itirapina emitiu um comunicado nesta segunda-feira, 27 de janeiro, para esclarecer os recentes ataques isolados de piranhas registrados na represa do Broa. As ocorrências coincidem com o período de piracema, quando as piranhas entram em reprodução, tornando-se mais agressivas para proteger seus ninhos.

No último fim de semana, dias 25 e 26, foram registrados seis ataques: uma criança e cinco adultos foram mordidos enquanto nadavam na represa. Dois dos feridos precisaram de atendimento da Defesa Civil e foram encaminhados ao Hospital São José, enquanto os demais foram socorridos por meios próprios. Apenas um dos casos apresentou maior gravidade, com uma pessoa sofrendo uma mordida profunda no dedão do pé. Todos os envolvidos eram turistas de fora da região.

As autoridades explicam que os ataques ocorreram nas áreas de aguapés próximas às margens do rio, locais onde as piranhas costumam desovar. Durante a piracema, os machos defendem agressivamente seus ninhos contra possíveis ameaças, o que pode levar a incidentes com banhistas desavisados.

Para prevenir novos episódios, a prefeitura anunciou medidas de segurança imediatas, incluindo o mapeamento das áreas de desova e a instalação de sinalizações de alerta para orientar os visitantes. O objetivo é garantir que os turistas e moradores possam aproveitar a natureza com tranquilidade e segurança.

Embora casos semelhantes tenham sido registrados em outras localidades, como Pereira Barreto e Santa Cruz da Conceição, as autoridades ressaltam que ataques de piranhas na represa do Broa são raros e considerados eventos isolados. A prefeitura reforça a importância de seguir as orientações e respeitar as sinalizações instaladas.

