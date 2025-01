Prefeitura de Ibaté trabalha para retirar árvore que caiu e interditou rua em frente a escola Fúlvio Morganti

Árvore de grande porte caiu defronte a escola em Ibaté - Crédito: divulgação

Uma árvore da escola estadual Fúlvio Morganti, caiu durante a madrugada desta segunda-feira (06/01) e acabou interditando a Rua Floriano Peixoto. Devido ao tamanho dos galhos, postes e a rede elétrica acabaram sendo atingidos.

Equipes do setor de serviços públicos, já estão no local desde as primeiras horas do dia para fazer a retirada da árvore.

A CPFL também foi acionada para que a energia elétrica possa ser restabelecida o mais breve possível.

