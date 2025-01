Prefeitura de Ibaté notifica proprietários e exige limpeza de terrenos

Crédito: Divulgação

Prefeitura de Ibaté está notificando proprietários de terrenos para que façam a limpeza e evitem a proliferação da dengue

A Prefeitura de Ibaté, por meio do setor de fiscalização, está notificando os proprietários de terrenos, para que possam fazer a manutenção da limpeza, para evitar a proliferação do mosquito da dengue.

Após a notificação, o proprietário tem o prazo de dez dias para realizar a limpeza, sujeito a pagar uma multa de 20 UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), que corresponde a R$740,40. Em caso de reincidência a multa aplicada será o dobro.

No período de chuva, que corresponde o mês de dezembro de 2024 e os primeiros dias de janeiro de 2025, foram efetuadas 159 notificações, inclusive para que seja eliminado o criadouro do mosquito da dengue e animais peçonhentos.

A população pode colaborar, realizando a limpeza no quintal de casa e as denúncias de terrenos com mato alto, podem ser feitas no setor de fiscalização da Prefeitura pelo número (16) 3343-9800 ramal 2054.

