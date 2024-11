Prefeitura de Ibaté inicia pavimentação de trecho da estrada Ibaté-Água Vermelha

Compartilhar no facebook

Trecho da estrada entre Ibaté e Água Vermelha sendo asfaltado - Crédito: divulgação

A Prefeitura de Ibaté deu início nos últimos dias à pavimentação de um trecho da estrada municipal que liga Ibaté ao distrito de Água Vermelha, com um investimento de R$ 1.565.640,70, proveniente de uma verba do Governo Estadual através do DesenvolveSP. Esta intervenção é considerada essencial para aprimorar a mobilidade e a qualidade de vida da população local.

A pavimentação, que abrange um trecho de 1,55 km, corresponde a um total de 13.950 metros quadrados de asfalto. Os serviços estão sendo realizados pela empresa DATEC Construção e Infraestrutura, vencedora da licitação.

Um dos principais benefícios dessa obra é a melhoria na acessibilidade. Com a nova pavimentação, o acesso às residências, empresas e às diversas chácaras da região será significativamente facilitado. O prefeito destacou que “Uma das mudanças mais evidentes é a melhoria na acessibilidade, que beneficiará tanto os moradores quanto os visitantes da área”.

Outro aspecto importante a ser considerado é a segurança viária. Ruas pavimentadas proporcionam um ambiente mais seguro para motoristas, ciclistas e pedestres. Além disso, a redução da poeira e da lama contribui para um espaço mais limpo e saudável para todos. O prefeito também mencionou que “A pavimentação de ruas acaba resultando na valorização das propriedades. Os imóveis ao longo da via se tornam mais valorizados, proporcionando um impacto positivo para os proprietários”.

Este projeto de pavimentação é uma demonstração do compromisso da Prefeitura de Ibaté com o bem-estar e o desenvolvimento da cidade. “É um investimento que trará benefícios para todos os cidadãos, promovendo uma maior qualidade de vida e fortalecendo a infraestrutura urbana”, concluiu Zé Parella.

