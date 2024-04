Prefeitura de Ibaté avança na modernização da iluminação interna do Cemitério Municipal

Crédito: Divulgação

O Cemitério Municipal de Ibaté, localizado no final da Av. Monsenhor Frederico, que abrange uma área de quase 53 mil m², recebeu novas instalações de iluminação interna. O projeto executado pela Prefeitura do Município, coordenado pela Secretaria de Obras Públicas, teve sua conclusão na última sexta-feira, 5.

No total, foram implantados 9 postes, 29 luminárias com lâmpadas de LED, com 500w de potência. Totalmente automatizadas, as luminárias ligam ao cair da noite e desligam com a chegada do novo dia.

Com a nova iluminação, a Prefeitura também pretende coibir a ação de vândalos durante a noite e facilitar a visualização dos Guardas Civis Municipais nas rondas realizadas.

O secretário da pasta, Everaldo Trevisan, explica que a nova iluminação do Cemitério Municipal dá dignidade e segurança a comunidade ibateense. "Realizamos um resgate de melhoria na iluminação, garantindo maior segurança", afirma.

