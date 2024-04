Prefeitura de Ibaté abre processo seletivo para contratar cozinheira, pedagogo e assistente social

SIGA O SCA NO

A Prefeitura de Ibaté, através do Departamento de Recursos Humanos, divulga novos processos seletivos simplificados para contratação por tempo determinado, em conformidade com a Constituição Federal, Lei Complementar n.º 3.175/2019 e suas alterações e Lei Municipal n.º 2.159, de 12 de janeiro de 2005 e suas posteriores alterações, mediante as condições a seguir estabelecidas.

As oportunidades são oferecidas para o cargo de Cozinheira, com 24 vagas, Pedagogo (Área Social) 01 vaga e Assistente Social, 01 vaga.

As contratações por prazo determinado serão realizadas sob o regime especial, por tempo máximo de 06 meses, podendo ser prorrogadas uma única vez, por até 06 meses.

As inscrições serão realizadas até dia 17 de abril, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ibaté, das 9h às 17h30.

Mais informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado, estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal, acesse: https://www.ibate.sp.gov.br/

