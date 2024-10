Prefeitura de Ibaté anuncia cursos gratuitos em parceria com o SENAC São Carlos

SIGA O SCA NO

26 Out 2024 - 05h33 Por Da assessoria

Senac São Carlos - Crédito: divulgação

A Secretaria de Promoção e Bem Estar Social de Ibaté, com o apoio da Administração Pública, firmou uma importante parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) para oferecer uma série de cursos gratuitos à população. O primeiro curso a ser disponibilizado será o de Maquiagem Social, com inscrições abertas em novembro de 2024.

Essa iniciativa visa proporcionar qualificação profissional para os cidadãos de Ibaté, oferecendo oportunidades de aprendizado e desenvolvimento de novas habilidades. Além do curso de maquiagem, a população poderá contar com capacitações como Famílias Fraternas, Técnicas Básicas de Gastronomia e Upcycling – Transformação de Peças, entre outras que serão realizadas ao longo dos próximos meses.

Para garantir que os cursos atendam plenamente às necessidades dos moradores, a equipe técnica do SENAC realizou visitas ao município de Ibaté. A Secretária Adjunta de Promoção e Bem Estar Social de Ibaté, Amanda Affonso, também foi recebida por Fabia Maria Silva Lins dos Santos, Gerente do SENAC São Carlos, e Sayonara Reis Azevedo, Executiva de Contas, em visita técnica ao polo do SENAC em São Carlos. Essa interação reforçou os laços da parceria e alinhou os detalhes operacionais dos cursos.

“Nosso objetivo é oferecer oportunidades de crescimento para nossa comunidade, permitindo que todos tenham acesso à educação de qualidade e novas possibilidades no mercado de trabalho”, destacou Amanda Affonso.

O prefeito José Luiz Parella também ressaltou a importância da iniciativa: "Esses cursos são uma oportunidade valiosa para nossa população, especialmente para quem busca ampliar suas fontes de renda ou iniciar uma nova carreira. A qualificação profissional é um dos caminhos mais sólidos para melhorar a qualidade de vida das famílias ibateenses. Queremos dar às pessoas as ferramentas necessárias para que possam construir um futuro mais promissor, seja com o aprendizado de uma nova profissão ou até mesmo com a possibilidade de empreender em seu próprio negócio", disse Zé Parrella.

As inscrições para o curso de Maquiagem Social serão abertas em novembro, e as vagas são limitadas. Mais informações sobre os demais cursos e os períodos de inscrição serão divulgadas em breve.

