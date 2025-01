Prefeito Ronaldo Venturi se reúne com funcionários do almoxarifado

Ronaldo Venturi cumprimenta funcionários do almoxarifado - Crédito: divulgação

O prefeito Ronaldo Venturi (PSD), esteve no Almoxarifado onde se reuniu com os funcionários logo no começo da manhã desta sexta-feira (03/01).

Acompanhado do vice-prefeito Damião Sousa e de seus secretários, Ronaldo destacou a importância de trabalhar para a população e afirmou que é fundamental o apoio de todos os servidores.

O Secretário de Obras e Saneamento Básico, Francisco Rodrigues e o Secretário de Serviços Públicos, Ivan Lins também conversaram com os funcionários, para alinhar os trabalhos no começo dessa nova gestão.

O vice-prefeito Damião Sousa, reafirmou a necessidade dos funcionários trabalharem unidos em prol dos moradores da cidade.

