Prefeito José Luiz Parella recebe integrantes do Clube dos Desbravadores

SIGA O SCA NO

Na tarde desta quinta-feira (23), o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, recebeu em seu gabinete os membros do Clube de Desbravadores Bereshit, pertencente à Igreja Adventista Do Sétimo Dia. O objetivo da visita foi apresentar o Clube ao prefeito e levar ao seu conhecimento o desejo dos Desbravadores de participar das atividades festivas e cívicas no município.

Conforme explicou o diretor do Clube, Josias de Araujo Ferreira, os Desbravadores atende meninas e meninos, com idade entre 10 e 15 anos, de diferentes classes sociais, etnias e religiões. O grupo reúne-se, em geral, uma vez por semana para aprender a desenvolver talentos, habilidades, percepções e o gosto pela natureza. “No intuito de despertar a criatividade, habilidades, atenção, autocontrole, nosso trabalho visa orientar e incentivar de forma coletiva a valorização, o trabalho em equipe, procurando sempre serem úteis à comunidade, combatendo também, o uso do fumo, álcool e drogas”, contou.

Na ocasião presentearam o prefeito com um livro sobre a vida de Jesus, em forma de agradecimento pela acolhida.

O Clube de Desbravadores é uma instituição social e está presente em mais de 160 países, com 90.000 sedes e mais de 1 milhão e meio de participantes. Existem oficialmente desde 1950, como um programa oficial da Igreja Adventista do 7º Dia.

O prefeito Zé Parrella elogiou a todos, pela dedicação e os fundamentos em que o grupo atua, colocando-se à disposição do clube no suporte às suas atividades desenvolvidas no município. “Fico feliz em receber esses adolescentes aqui. Grupos como esse, que ensinam valores e encaminham bem os nossos jovens, têm todo o nosso respeito e reconhecimento”, afirmou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também