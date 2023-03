Prefeito de Ibaté participa do anúncio do "Comerciante do Ano"

SIGA O SCA NO

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, participou na manhã desta sexta-feira, 24, do anúncio dos dois homenageados no tradicional evento “Comerciante do Ano”, que aconteceu na sede da Associação Comercial de São Carlos (ACISC).

Mario Eduardo Dotto de Almeida, o Zico, representante da rede de farmácias Rosário, e João Jose Figueira de Almeida, do Grupo Engefort, foram anunciados pelo presidente da ACISC, José Fernando Domingues.

Parrella explica que fez questão de participar do anúncio, pelo fato dos dois empresários estarem presentes no dia a dia do comércio ibateense. “Tanto o Zico quanto o Almeida, possuem filiais de suas empresas em nossa cidade, gerando empregos aos nossos munícipes. Então, fiz questão de participar e dar um abraço de parabéns em ambos”, contou.

O prefeito também parabenizou a Diretoria da ACISC pela escolha. “Na pessoa de seu presidente Zelão, parabenizo toda a diretoria desta associação por terem reconhecido o trabalho desses comerciantes e por tudo aquilo que realizam em prol do comércio”, afirmou.

Para Zelão, o anúncio do “Comerciante do Ano” é um momento muito importante para a ACISC. “É uma data que prezo bastante, que me alegra muito, e essa não foi diferente, estamos falando de dois grupos que contribuem de uma maneira espetacular pra São Carlos, que geram emprego e que movimentam a economia da cidade, isso sem contar a história desses dois empreendedores, que é belíssima e merece esse reconhecimento”, afirma.

A ACISC homenageia alguns comerciantes desde os anos 70. Tal ato foi crescendo ao longo dos anos, e hoje o momento dá início no período de organização ao Jantar do Comerciante, que será realizado no final de junho.

