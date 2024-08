Preço do etanol começa a subir em consequência dos recentes incêndios, diz associação

Combustível bomba - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Central de Monitoramento da Associação Núcleo Postos Ribeirão Preto alerta para um possível aumento no preço do etanol nas próximas semanas. A tendência de alta já se iniciou com um reajuste de cerca de 3% nas distribuidoras desde segunda-feira (26).

De acordo com Fernando Roca, presidente da associação, a causa principal desse aumento é a série de incêndios que atingiram extensas áreas de canaviais, principalmente em São Paulo. "Os danos causados pelos incêndios obrigaram as usinas a antecipar a entressafra da cana-de-açúcar, o que impacta diretamente na produção e nos estoques de etanol", explica.

Impacto na gasolina e na economia

A alta no preço do etanol também deve refletir no valor da gasolina, já que o biocombustível representa cerca de 27% da composição desse combustível. "A expectativa é que a gasolina também sofra um reajuste, embora em menor proporção", afirma Roca.

Um estudo do IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) revela que o Estado de São Paulo registrou cerca de 2.600 focos de calor entre os dias 22 e 24 de agosto, sendo que a maior parte ocorreu em áreas de pastagem e plantação de cana-de-açúcar.

"Os incêndios causam danos irreparáveis ao meio ambiente e à economia, além de colocar em risco a vida de pessoas e animais. É fundamental que as autoridades investiguem e punam os responsáveis por esses crimes ambientais", ressalta Roca.

Orientações ao consumidor

Para economizar no abastecimento, o presidente da associação recomenda que os consumidores comparem os preços e verifiquem a paridade entre o etanol e a gasolina. "Se o preço do etanol representar até 70% do preço da gasolina, é mais vantajoso abastecer com álcool. Além disso, é importante escolher postos de confiança", orienta Roca.

Fonte TH Mais

Leia Também