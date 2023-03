Polícia Civil de Ibaté e GOE de São Carlos deflagram operação contra o tráfico de drogas

A droga apreendida pelos policiais civis durante o “Novum Mandatum” - Crédito: Divulgação

A Polícia Civil de Ibaté, sob o comando do delegado Miguel Carlos Capobianco Jr. com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) de São Carlos, deflagrou na manhã desta terça-feira, 28, a operação “Novum Mandatum”, que tem como finalidade desarticular associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas estabelecida no Jardim Mariana, em Ibaté.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Única da cidade que resultaram na prisão em flagrante de dois suspeitos, bem como apreensão de um adolescente, todos pela prática do tráfico de drogas.

Ao final dos trabalhos foram localizados e apreendidos 301 porções de maconha, 134 pedras de “crack, 1.047 pinos com cocaína, quatro tijolos de maconha e apetrechos utilizados no tráfico, como balanças de precisão, plástico filme, aparelhos celulares e contabilidade do tráfico.

Os detidos foram autuados em flagrante e recolhidos ao centro de triagem de São Carlos.

