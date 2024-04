Polícia Civil de GO deflagra operação contra falso site de leilões e prende cinco homens na região

Crédito: Reprodução

Polícia Civil de Goiás deflagra operação “Loki” e prende cinco homens na região

Os investigadores cumpriram 5 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o golpe do falso leilão; uma das vítimas chegou a perder R$ 87 mil

A Darc (Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos) da Polícia Civil de Goiás deflagrou a operação “Loki” (O Deus da Mitologia Nordica da Mentira), na manhã desta quarta-feira (10), em Araraquara. Cinco homens de 20 a 47 anos foram presos nos bairros do Carmo, São José, Vila Xavier e Maria Luiza.

O grupo estava sendo investigado desde novembro do ano passado, por utilizar sites de falsos leilões de veículos para atrair as vítimas, sendo uma delas do estado de Goiás que perdeu R$ 87 mil. Após o cadastro e participação em um leilão dissimulado, os clientes eram induzidos a efetuar o pagamento do valor referente ao veículo “arrematado”.

A transferência dos valores eram feitas para integrantes da quadrilha que depois de receber os pagamentos deslocavam os interessados para um suposto pátio da “leiloeira” para retirar os veículos e quando chegavam no local indicado o pátio e o leilão não existiam.

Durante o cumprimento de 5 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão que contou com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) dois dos investigados foram detidos em flagrante sendo um deles por tráfico de drogas e o outro por porte ilegal de arma de fogo. Apenas um de todos os presos confessou os crimes e disse

A investigação desta associação criminosa vai continuar com o objetivo de identificar e localizar outros integrantes deste grupo criminoso, além da localização e bloqueio de bens e valores obtidos ilicitamente.

