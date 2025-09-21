Inquérito sobre morte de adolescente ainda não está concluído, afirma delegado

Thermas dos Laranjais - Foto: Divulgação/Thermas dos Laranjais -

A Polícia Civil segue investigando a morte do adolescente Pedro Gabriel Silva de Oliveira, de 15 anos, que caiu do toboágua Kamikaze, no parque aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia, na última segunda-feira (15). Embora o inquérito ainda não esteja concluído, o delegado titular da Delegacia de Olímpia, Marcelo Pupo de Paula, afirmou que os elementos reunidos até o momento apontam para a hipótese de suicídio. As informações são do Diário de Olímpia.

Segundo o delegado, provas já colhidas e outras que ainda estão sendo produzidas reforçam essa linha de investigação. O celular do jovem será apreendido e encaminhado para análise pericial. Conversas com o delegado de Campos do Jordão também indicaram que no aparelho há registros relacionados a suicídio.

De acordo com Pupo, além da perícia no celular, novas testemunhas deverão ser ouvidas antes da conclusão do inquérito. Um tio do adolescente já prestou depoimento. “Ainda não está finalizado, mas os indícios nos levam a essa afirmação. Estamos aprofundando as diligências para concluir de forma segura”, declarou o delegado na noite deste sábado (19) ao Diário.

Procure ajuda

Procure ajuda Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

