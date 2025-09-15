Adolescente morre após cair de torre de toboágua em parque aquático de Olímpia

Thermas dos Laranjais - Foto: Divulgação/Thermas dos Laranjais -

Um adolescente de 15 anos morreu na manhã desta segunda-feira (15) após cair da parte superior de uma torre de acesso a toboáguas no parque aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia (SP). A vítima foi identificada como Pedro Gabriel Silva de Oliveira, morador de Campos do Jordão (SP).

O acidente aconteceu por volta do meio-dia, de uma altura aproximada de 13 metros. Segundo o registro policial, as circunstâncias ainda não foram totalmente esclarecidas. Testemunhas relataram que o jovem não chegou a descer no brinquedo: ao se escorar no ponto mais alto da torre, teria perdido o equilíbrio, possivelmente por estar com roupas molhadas, e acabou caindo.

Pedro Gabriel recebeu os primeiros socorros no local por guarda-vidas, enfermeiro e médico do parque. Em seguida, foi levado de ambulância própria do Thermas à Santa Casa de Olímpia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

A família do adolescente está recebendo acompanhamento psicológico oferecido pelo parque. O caso gerou grande comoção entre visitantes e funcionários, especialmente porque o jovem havia completado 15 anos no último dia 2.

A Polícia Civil instaurou inquérito e requisitou laudos para esclarecer as causas da queda.

Nota do Thermas

“O Thermas dos Laranjais lamenta profundamente o incidente ocorrido nesta segunda-feira (15/09), que resultou no falecimento de um visitante de 15 anos. Assim que tomou conhecimento do fato, a equipe prestou imediatamente os primeiros socorros, seguindo todos os protocolos de emergência. Neste momento de dor, a prioridade é oferecer toda a assistência necessária à família do adolescente. A direção do parque se coloca à disposição para colaborar integralmente com as autoridades para a apuração das circunstâncias do ocorrido. Reforçamos nosso compromisso incondicional com a segurança de nossos visitantes, que sempre foi e continuará sendo o maior valor do Thermas dos Laranjais”.

Leia Também