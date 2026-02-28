PM realiza cerco após localizar avião em área rural de Brotas

Uma ocorrência de alta complexidade mobilizou diversas equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo na tarde e noite desta sexta-feira (27), após denúncia de movimentação suspeita em uma propriedade rural localizada entre os municípios de Itirapina e Brotas.

A ação contou com policiais da DEJEM I-37207, com apoio de equipes de Radiopatrulhamento, CGP II e Força Tática, além do helicóptero Águia 22 e do Tático Comando. O grande aparato empregado demonstrou a complexidade da ocorrência e a necessidade de uma resposta rápida diante das informações recebidas.

Segundo dados iniciais repassados via COPOM, veículos teriam acessado uma fazenda na região e, ao serem questionados por funcionários, os ocupantes apresentaram versões contraditórias sobre a presença no local antes de fugirem em alta velocidade. Durante as diligências, trabalhadores relataram que uma aeronave havia sobrevoado a propriedade em baixa altitude poucos minutos antes da movimentação considerada suspeita.

Em vistoria na área rural, as equipes localizaram diversos galões utilizados para combustível aeronáutico, todos vazios. Pouco depois, em meio ao canavial, foi encontrada uma aeronave modelo Cessna 210 parcialmente danificada, apresentando avarias na asa direita, na hélice e no trem de pouso dianteiro. No interior do avião foram encontrados objetos oriundos da Bolívia, o que levantou suspeitas de possível conexão com atividade ilícita de maior alcance.

Durante o andamento da ocorrência, os policiais receberam a informação de que um veículo Fiat Uno estaria retornando ao local. Foi montado posicionamento estratégico no canavial e realizado cerco policial, resultando na interceptação do automóvel nas proximidades da aeronave. Os ocupantes alegaram que estariam na propriedade para desmontar as asas do avião para posterior transporte.

Simultaneamente, equipes do 36º BPM/I, sediado em Limeira, abordaram um veículo VW T-Cross na Rodovia dos Bandeirantes, na altura do km 159, como parte das diligências relacionadas ao caso.

No decorrer das apurações complementares realizadas pela equipe do Tático Comando, foram localizados três veículos, sendo um deles produto de roubo, além de 32 galões contendo gasolina de aviação e cinco aparelhos celulares. A aeronave foi apreendida por determinação da autoridade policial e removida ao pátio no município de Itirapina. As investigações prosseguem para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e eventual envolvimento dos abordados em crimes correlatos.

