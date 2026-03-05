PM intercepta dupla com drogas em AnalÃ¢ndia; entorpecentes foram adquiridos em SÃ£o Carlos

Viatura AnalÃ¢ndia -

Uma ação da Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (5) resultou na prisão de dois indivíduos por tráfico e associação para o tráfico de drogas na Rodovia SP-225, na altura do km 77, nas proximidades do condomínio Estância Cavalinno, em Analândia.

Policiais da 2ª Companhia do 37º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), durante patrulhamento de rotina, avistaram uma motocicleta ocupada por dois homens que, ao perceberem a presença da viatura, demonstraram nervosismo e mudaram bruscamente o trajeto, entrando em direção ao condomínio. A atitude levantou suspeita e motivou a abordagem.

No momento da ação policial, um dos ocupantes tentou fugir correndo em direção a uma área de mata. Durante a fuga, ele arremessou uma sacola branca para dentro da vegetação e seguiu tentando escapar. Os policiais realizaram um cerco no local e conseguiram localizá-lo poucos minutos depois.

No ponto onde a sacola havia sido descartada, os policiais encontraram diversas porções de entorpecentes, confirmando a suspeita de tráfico. Questionado, o indivíduo confessou que estava comercializando drogas.

O segundo envolvido também foi abordado e declarou que ambos haviam buscado os entorpecentes na cidade de São Carlos para posterior venda.

Diante dos fatos, os dois receberam voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006).

Durante a ocorrência foram apreendidos 18 gramas de cocaína, 36 gramas de maconha, 3 gramas de crack, um telefone celular e uma motocicleta Honda CG 125 Titan.

Os indivíduos foram conduzidos à unidade policial para as providências de polícia judiciária e permaneceram presos à disposição da Justiça.

