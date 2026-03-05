(16) 99963-6036
sexta, 06 de marÃ§o de 2026
RegiÃ£o

PM intercepta dupla com drogas em AnalÃ¢ndia; entorpecentes foram adquiridos em SÃ£o Carlos

06 Mar 2026 - 06h30Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Viatura AnalÃ¢ndia - Viatura AnalÃ¢ndia -

Uma ação da Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (5) resultou na prisão de dois indivíduos por tráfico e associação para o tráfico de drogas na Rodovia SP-225, na altura do km 77, nas proximidades do condomínio Estância Cavalinno, em Analândia.

Policiais da 2ª Companhia do 37º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), durante patrulhamento de rotina, avistaram uma motocicleta ocupada por dois homens que, ao perceberem a presença da viatura, demonstraram nervosismo e mudaram bruscamente o trajeto, entrando em direção ao condomínio. A atitude levantou suspeita e motivou a abordagem.

No momento da ação policial, um dos ocupantes tentou fugir correndo em direção a uma área de mata. Durante a fuga, ele arremessou uma sacola branca para dentro da vegetação e seguiu tentando escapar. Os policiais realizaram um cerco no local e conseguiram localizá-lo poucos minutos depois.

No ponto onde a sacola havia sido descartada, os policiais encontraram diversas porções de entorpecentes, confirmando a suspeita de tráfico. Questionado, o indivíduo confessou que estava comercializando drogas.

O segundo envolvido também foi abordado e declarou que ambos haviam buscado os entorpecentes na cidade de São Carlos para posterior venda.

Diante dos fatos, os dois receberam voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006).

Durante a ocorrência foram apreendidos 18 gramas de cocaína, 36 gramas de maconha, 3 gramas de crack, um telefone celular e uma motocicleta Honda CG 125 Titan.

Os indivíduos foram conduzidos à unidade policial para as providências de polícia judiciária e permaneceram presos à disposição da Justiça.

Viatura AnalÃ¢ndia

Leia TambÃ©m

VovÃ´ AnÃ©sio fica ferido apÃ³s cair dentro de casa na regiÃ£o
RegiÃ£o21h06 - 05 Mar 2026

VovÃ´ AnÃ©sio fica ferido apÃ³s cair dentro de casa na regiÃ£o

BebÃª de apenas 20 dias Ã© encontrada morta e polÃ­cia investiga suspeita de engasgamento com leite
Triste18h56 - 05 Mar 2026

BebÃª de apenas 20 dias Ã© encontrada morta e polÃ­cia investiga suspeita de engasgamento com leite

Ciclista que morreu atropelado na SP-255 no dia do aniversÃ¡rio Ã© identificado
Tristeza Na RegiÃ£o15h53 - 05 Mar 2026

Ciclista que morreu atropelado na SP-255 no dia do aniversÃ¡rio Ã© identificado

Caminhoneiro morre apÃ³s colisÃ£o traseira entre caminhÃµes na SP-330
Tristeza Na RegiÃ£o09h54 - 05 Mar 2026

Caminhoneiro morre apÃ³s colisÃ£o traseira entre caminhÃµes na SP-330

GCM encontra sacola com drogas escondida em Ã¡rvore de IbatÃ©
ApreensÃ£o de Drogas09h38 - 05 Mar 2026

GCM encontra sacola com drogas escondida em Ã¡rvore de IbatÃ©

Ãšltimas NotÃ­cias