Pitbull que atacou idosa morde menino em Ibaté

SIGA O SCA NO

07 Out 2024 - 07h25

07 Out 2024 - 07h25 Por Da redação

Hospital Municipal de Ibaté - Crédito: Divulgação

Saiba Mais Região Ataque de pitbull deixa avó e neto feridos em Ibaté

Um menino de apenas oito anos viveu momentos de terror no início da noite deste sábado (05/10), após ser atacado por um cachorro da raça pitbull no Jardim do Bosque, em Ibaté. A vítima foi mordida na coxa e precisou ser socorrida às pressas para o Hospital Hermínia Morganti, onde recebeu atendimento médico e passa bem.

Este é o segundo ataque registrado envolvendo o mesmo cão no último mês. Em um caso anterior envolvendo o mesmo cachorro, uma senhora foi gravemente ferida ao tentar proteger o neto de uma investida do animal.

Leia Também