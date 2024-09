Ataque de pitbull deixa avó e neto feridos em Ibaté

Hospital Municipal de Ibaté - Crédito: Divulgação

Um ataque de pitbull deixou uma avó de 59 anos e seu neto de 1 ano feridos na tarde desta quinta-feira (12), no Jardim do Bosque, em Ibaté.

O caso ocorreu na Rua Natalino Menzani, quando a mulher e a criança brincavam em um terreno. Ao abrir o portão, a dona do pitbull não conseguiu conter o animal, que atacou a avó e o neto, derrubando ambos.

O cão conseguiu morder o pé da criança. Em seguida, o pitbull direcionou seus ataques à mulher, causando uma fratura grave no punho, lesões na mão, orelha e cabeça.

A dona do animal conseguiu separar o pitbull das vítimas com a ajuda do marido e as levou para o hospital municipal de Ibaté. O neto precisou de dois pontos no pé, enquanto a avó, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para a Santa Casa de São Carlos.

