segunda, 09 de marÃ§o de 2026
CordeirÃ³polis

Pedestre morre apÃ³s ser atropelado e atingido por caminhÃ£o na Washington LuÃ­s

09 Mar 2026 - 14h21Por Da redaÃ§Ã£o
Um pedestre morreu após ser atropelado na manhã desta segunda-feira (9) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Cordeirópolis (SP).

Segundo relato do motorista de um Toyota Corolla, ele trafegava pela rodovia sentido capital, quando se deparou com um pedestre caminhando pela faixa de rolamento. Sem tempo para desviar, o veículo acabou atropelando o homem, que ficou caído sobre a segunda faixa da pista.

Na sequência, um caminhão que passava pelo local acabou atingindo novamente a vítima, que já estava no solo. Após o impacto, o caminhão deixou o local sem prestar socorro.

O motorista do Corolla não sofreu ferimentos e seguiu até a base da Polícia Militar Rodoviária para registrar a ocorrência.

Equipes da concessionária, da perícia e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência. 

A identidade da vítima não havia sido divulgada até a última atualização da ocorrência. O caso deverá ser investigado pelas autoridades para identificar o caminhão envolvido no segundo impacto.

