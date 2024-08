Pedestre invade a rodovia Washington Luís e morre atropelado por carro

SIGA O SCA NO

Um pedestre que não teve a identidade revelada morreu atropelado na madrugada deste domingo (11), na rodovia Washington Luís (SP-310), em Pindorama, região de São José do Rio Preto. De acordo com informações da Artesp, o condutor do veículo Astra alegou que seguia sentido norte pela faixa da esquerda quando o pedestre invadiu a pista, sem tempo para desviar.

Com o impacto, o pedestre foi projetado para o canteiro central da rodovia. Já o veículo envolvido parou entre o canteiro e a faixa da direita. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para atender a ocorrência.

O pedestre morreu no local, enquanto o passageiro do carro foi socorrido e encaminhado a um hospital da região.

