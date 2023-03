Pedágio de Boa Esperança do Sul tem nova tarifa a partir desta sexta (3)

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255) - Crédito: divulgação

A partir da zero hora desta sexta-feira (3), a praça de pedágio de Boa Esperança do Sul, localizada no km 117,220 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), terá sua tarifa reajustada. Conforme previsto no contrato de concessão, a revisão do valor ocorre devido à duplicação da rodovia entre Bocaina e Jahu, do km 137,950 ao km 147,300, e implantação de dispositivos no trecho.

A autorização para o reajuste foi publicada no Diário Oficial de 28 de fevereiro de 2023. Os motoristas com tag ativo e que utilizam as vias automáticas têm desconto de 5% na tarifa. Confira abaixo os novos valores:

Leia Também