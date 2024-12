Papai Noel chega de helicóptero em colônia de moradores em Descalvado

Compartilhar no facebook

O Bom Velhinho com as crianças durante a ação social em Descalvado - Crédito: Divulgação

A cidade de Descalvado ficou marcada neste domingo, 22, por uma ação solidária idealizada por um casal de moradores do município. Tudo teve início quando o casal conheceu uma colônia de moradores situada na área rural e perceberam a carência das crianças (aproximadamente 20) quanto as festividades natalinas.

Surgiu a ideia e com ajuda de amigos do município e de São Carlos, foi possível tornar o Natal das crianças dessa colônia um pouco diferente, talvez inesquecível. Em uma ação ousada, conseguiram que o Papai e Mamãe Noel chegasse até a fazenda a bordo de uma aeronave.

A felicidade e emoção tomou conta de todos quando as crianças puderam abraçar o Papai Noel, receber presentes e tirar muitas fotos ao lado do Bom Velhinho. Ainda puderam conhecer de perto a aeronave, acessar seu interior e tirar as curiosidades.

O casal idealizador da ação, que trabalham diretamente com a população, sendo ele policial militar e ela enfermeira da Santa Casa, disseram que esse foi o primeiro ano dessa ação e prometem que no ano que vem tem mais e que esperam que com ajuda de mais pessoas, poder ampliar a cada ano o número de crianças atendidas principalmente na área rural.

