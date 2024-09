Pai e filho perdem a vida após acidente na rodovia SP-326

SIGA O SCA NO

Carro ficou destruído - Crédito: Divulgação

Um grave acidente na rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Barretos, causou a morte de duas pessoas na madrugada de sexta-feira (13). Um ônibus e um carro de passeio colidiram frontalmente no km 423, deixando um homem de 57 anos e seu pai de 85 anos mortos.

De acordo com informações preliminares, o carro de passeio teria invadido a pista contrária durante uma ultrapassagem.Uma mulher de 48 anos, passageira do carro, ficou ferida e foi encaminhada para a Santa Casa de Barretos.

O motorista do ônibus e os demais passageiros não se feriram. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária.

