Padre sofre acidente de carro na Washington Luís e fica ferido

Padre Nicolau Sanitá Neto se envolveu em acidente na SP-310 - Crédito: divulgação

O padre Nicolau Sanitá Neto, de 68 anos, ficou ferido após um acidente de carro no fim da manhã desta quinta-feira (30), na rodovia Washington Luís, em Araraquara.

De acordo com informações do site da Diocese, o religioso estava a caminho de São Carlos quando seu veículo se envolveu em uma colisão. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital em Araraquara, onde permanece internado com fratura em uma costela. Apesar das dores no tórax e nas costas, o padre está consciente e passará por exames complementares.

Padre Nicolau atua como pároco na Paróquia São Judas Tadeu, em Américo Brasiliense.

O bispo diocesano, Dom Luiz Carlos Dias, acompanha a situação e pede orações pela recuperação do sacerdote.

Leia Também