Operação com apoio do Canil/BAEP detém adolescente com drogas em Ibaté

Crédito: divulgação

A Equipe de Ações Especiais da Polícia Militar (BAEP), em uma ação conjunta para combater o tráfico de drogas no município de Ibaté, realizou uma operação na manhã de hoje no bairro Jardim Cruzado.

Na Praça de Recreação, localizada na Rua Benedito Barreto, cruzamento com a Rua Borborema, local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, os policiais militares depararam-se com diversos indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença das viaturas, os suspeitos tentaram se dispersar, mas foram todos abordados. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles.

Com o auxílio do cão farejador Spark, a equipe realizou uma varredura na área em busca de drogas. O cão farejador rapidamente indicou a presença de entorpecentes enterrados no gramado da praça. Ao cavar no local indicado, os policiais encontraram 11 porções de maconha. Um adolescente que estava presente na praça assumiu a posse da droga.

A varredura continuou e, em um terreno baldio na Rua Benedito Barreto, cruzamento com a Rua Tabatinga, o cão Spark localizou mais drogas escondidas entre entulhos e mato. Foram apreendidas 47 porções de maconha, 83 microtubos de cocaína e 62 pedras de crack.

Diante da apreensão das drogas e da confissão do adolescente, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ibaté. O caso foi apresentado ao delegado, que lavrou um Boletim de Ocorrência Policial (BOPC) por ato infracional de tráfico de drogas.

