Ônibus escolar pega fogo

Crédito: Colaboração

Na noite desta segunda-feira (4), um ônibus escolar foi atingido por um incêndio no Jardim Novo Américo, em Américo Brasiliense, na confluência da avenida Homero Nigro com a Sumaré. O incidente, que começou na parte dianteira do veículo, não resultou em feridos.

Segundo as primeiras informações, o motorista agiu de forma rápida e eficaz ao perceber as chamas. Ele utilizou o extintor de incêndio do ônibus para conter o fogo, conseguindo evitar que o incêndio se alastrasse antes da chegada do socorro. Todos os passageiros foram retirados em segurança e transferidos para outro ônibus, assegurando o prosseguimento da viagem sem maiores transtornos. As causas do incêndio serão investigadas.

