Ônibus atinge carrinho de ambulante e deixa 5 feridos; um em estado grave

Um vendedor ambulante de milho ficou em estado grave, após acidente na rua Nove de Julho, na noite desta terça-feira, 19, no centro de Araraquara. Outras quatro pessoas que estavam na calçada também foram atingidas.

Um ônibus da Empresa Cruz atingiu o carrinho do ambulante momentos após o fechamento do comércio. O carrinho estaria estacionado em uma área previamente designada e a porta do carrinho estaria levantada como cobertura e foi atingida pelo para-brisas do ônibus, que transitava na faixa também destinada ao tráfego.

O impacto foi forte e deixou a vítima com ferimentos graves ao ser atingida pelo próprio carrinho. As outras quatro vítimas, que estavam na calçada, também foram atingidas. O ambulante foi encaminhado para a Santa Casa pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros.

