Obras seguem na SP 310 com interdição de retorno

A Eixo SP Concessionária de Rodovias dá início nesta semana a novas frentes de trabalho para a revitalização do pavimento da SP 310 - Rodovia Washington Luís, no trecho entre Rio Claro e São Carlos. As intervenções ocorrerão em diferentes pontos da rodovia tanto na pista sentido Interior quanto no sentido Capital. Em razão dos serviços, a Concessionária pede aos usuários que redobrem a atenção e que, sempre que possível, antecipem a saída, pois o estreitamento de faixa pode deixar o trânsito lento próximo aos locais em obras.

Em uma das intervenções dessa semana, programada para começar nesta terça-feira (9), será necessário fechar as alças de retorno, em ambos os sentidos, no km 184+400, próximo à praça de pedágio de Rio Claro. Para os motoristas que seguem no sentido Interior, a melhor opção será seguir adiante até o próximo dispositivo, localizado no km 187, e retornar. Para os usuários que estiverem no sentido Capital, a opção de retorno será no dispositivo do km 179.

O fechamento ocorrerá a partir das 7h. A previsão é de que as obras sejam concluídas na quinta-feira (11). Serão implantadas placas alertando o usuário sobre o fechamento e também com orientação para buscar o próximo retorno. Em caso de chuva, a programação das obras poderá ter alterações. Por se tratar de reparo profundo do pavimento, as interdições seguirão o sistema 24 horas.

Segue abaixo a relação com as demais obras de reparo profundo previstas para esta semana.

Pista sentido Capital

Km 187+500 a 184 - Inicia em 8/4, às 7h, e termina em 12/4

Km 184+300 a 183 - Inicia em 12/4, às 20h, e termina em 16/4

Pista sentido Interior

Km 197 a 199 - Inicia em 7/4, às 22h, e termina em 9/4

Km 204 a 205 - Inicia em 10/4, às 7h, e termina em 11/4

Km 211 a 212+500 - Inicia em 12/4, às 20h, e termina em 13/4

Km 217 a 218 - Inicia em 14/4, às 7h, e termina em 16/4

