Obra de manutenção começa segunda-feira, na praça de pedágio da SP-215, em Descalvado

A Arteris Intervias informa obras de manutenção de pavimento na praça de pedágio localizada no km 104,4 da Rodovia Vicente Botta (SP-215), em Descalvado, a partir desta segunda-feira (9).

Os serviços se concentram na pista de cobrança automática, sentido leste (Descalvado/Porto Ferreira), e têm previsão de término no dia 23 de setembro. Durante as obras, os motoristas que possuem tag nos veículos devem utilizar a pista de cobrança manual, onde será feita a verificação do dispositivo e a posterior liberação da passagem.

