Novo radar vai entrar em operação na Washington Luís

Rodovia Washington Luís - Crédito: Eixo-SP

A partir da próxima quarta-feira (24), seis novos radares entrarão em operação em duas rodovias administradas pela concessionária Eixo SP. Serão cinco na SP 294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros e um na SP 310 - Rodovia Washington Luís. Os equipamentos iniciam fiscalização após homologação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão responsável pela aplicação das multas.

Na SP 310, o início da operação será em trecho de Itirapina. A autorização para o início de operação dos radares foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (16). A instalação e a operação dos radares atendem a uma determinação do contrato de concessão.

Veja abaixo os locais onde começam a operar os novos equipamentos.

SP 294 – km 434+000 (pista leste), em Vera Cruz – Limites: 110/90

SP 294 - km 438+350 (pista leste), em Vera Cruz - Limites: 100/80

SP 294 - km 448+200 (pista leste), em Marília - Limites: 80/80

SP 294 - km 543+000 (pista oeste), em Iacri - Limites: 100/80

SP 294 - km 650+400 (pista oeste), em Dracena - Limites: 60/60

SP 310 - km 205+850 (pista norte), em Itirapina - Limites: 110/90

