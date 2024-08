Novo posto de emissão do passaporte é inaugurado no Parque Dom Pedro, em Campinas

Unidade do Parque Dom Pedro deve iniciar o atendimento ao público na segunda-feira (12) (Foto: Ricardo Lima) -

A Polícia Federal inaugurou na manhã desta terça-feira, 6, o novo Posto de Emissão de Passaportes (PEP) no Parque Dom Pedro, em Campinas. Com capacidade para atender diariamente 320 pessoas, a unidade deve reduzir para menos de dois dias o prazo para obter vaga de atendimento. Atualmente, a média na cidade é de 17 dias. O atendimento ao público deve ser iniciado na próxima segunda-feira (12), segundo a Polícia Federal.

A unidade do Parque Dom Pedro fica na Corredor Pedras, no mesmo acesso da Bodytech, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. “Esta inauguração fortalece o compromisso do Parque Dom Pedro em oferecer uma plataforma completa de serviços para nossos clientes, agora com o Posto de Emissão de Passaportes da Polícia Federal. São mais de 30 opções diversificada de soluções práticas e eficientes disponíveis, permitindo cuidar da saúde, da beleza, fazer compras, resolver pendências financeiras e muito mais, tudo em um só lugar”, afirmou Rafael Moral Marques, superintendente do empreendimento, administrado pela ALLOS - a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina.

O novo Posto de Emissão de Passaportes chega para substituir a unidade do Aeroporto Internacional de Viracopos, que possui menor capacidade de atendimento e está sendo desativado. Hoje, Campinas consegue atender 470 pessoas por dia nos dois PEPs disponíveis (Viracopos e Parque das Bandeiras). Com a unidade do Parque Dom Pedro, essa capacidade será ampliada para 640 vagas diárias.

Segundo o Business Intelligence da Polícia Federal, para zerar o agendamento em Campinas é preciso manter a oferta diária de 600 vagas. Como serão ofertadas 640 vagas por dia com o novo posto, o tempo de agendamento cairá dos atuais 17 dias para uma média inferior a 2 dias. Em 2023, foram emitidos 87.495 passaportes em Campinas.

“A Polícia Federal tem trabalhado para atender de forma célere e eficiente as pessoas que buscam o seu portfólio de serviços, entre eles, especialmente, o passaporte, que é um documento premiado internacionalmente pela sua qualidade e segurança. O objetivo dessa nova parceria com o Parque Dom Pedro é ter um dos menores prazos de agendamento para emissão de passaporte no país, permitindo que o usuário consiga seu atendimento em prazo inferior a dois dias, com satisfação máxima em conforto e excelência”, declara Edson Geraldo de Souza, chefe da Polícia Federal em Campinas. “E isso é uma meta ambiciosa, já que a emissão de passaporte é um dos serviços de melhor avaliação pela população dentro de todos os disponíveis no serviço público federal. Mas estamos certos de que a meta será atingida”, completa Souza.

O procedimento para agendar atendimento permanece o mesmo, pelo site da Polícia Federal.

Serviço – Posto de Emissão de Passaportes no Parque Dom Pedro

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h*

Agendamento: pelo site da Polícia Federal

Localização: Corredor Pedras, no corredor de acesso à BodyTech

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 - Jardim Santa Genebra, Campinas - SP

*Para atendimentos das 8h às 10h (antes da abertura do shopping), o acesso ao estacionamento será exclusivo pela portaria Pedras. A entrada para o PEP ocorrerá pelo mesmo corredor de acesso à academia BodyTech, localizada próxima à Entrada Pedras.

