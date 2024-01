Natal de Luzes e Sons 2023 de Ibaté é encerrado com Folia de Reis

Crédito: Divulgação

Encanto, emoção e esperança de dias melhores marcaram um dos maiores eventos de final de ano, o “Natal de Luzes e Sons Ibaté 2023”, que teve seu encerramento no sábado, dia 6 de janeiro, com a participação do Grupo de Folia de Reis Estrela Guia de São Carlos. O grupo tocou músicas em louvor aos Santos Reis, como celebração ao nascimento do Menino Jesus, e em agradecimento por mais um ano.

Desde a abertura das festividades, que aconteceu no dia 25 de novembro, até o encerramento, o público de Ibaté e visitantes de toda a região e das mais variadas cidades do Estado de São Paulo, além das apresentações, puderam prestigiar o Presépio Artesanal do Sr. Ângelo Perruci Neto, montado há 49 anos na cidade; o Presépio em Tamanho Natural; a Iluminação de Natal, a Casinha do Papai Noel, e a Carruagem Iluminada, todos montados na Praça Central.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, ressalta que a população ibateense e os visitantes da região elogiaram bastante os festejos. “Foram 7 finais de semana de festividades e um total de 16 apresentações, dentre elas, a belíssima apresentação da Orquestra Facmol, além das apresentações das igrejas evangélicas da nossa cidade, que também tiveram um espaço em nossa programação. Registramos um recorde de público e foi só elogio”, afirmou.

Além da iluminação, decoração e das apresentações, as famílias também aproveitaram a Praça de Alimentação, que se tornou um verdadeiro ponto de encontro durante os dias de festividades. “Só temos que agradecer ao povo ibateense e aos visitantes de outras cidades que, mais uma vez, garantiram o sucesso do nosso evento”, comentou Zé Parella.

O prefeito agradeceu todas as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, na organização do evento. “Nós encerramos o Natal de Luzes e Sons agradecendo a Deus pelo sucesso que obtivemos. Agradeço também a todos os servidores públicos envolvidos, que trabalharam incansavelmente para ornamentar a nossa cidade. Agradeço a Guarda Municipal, que trabalhou para garantir a segurança de todos, aliás, não tivemos nenhum incidente; aos artistas que se apresentaram, enfim, meu muito obrigado a todos”, finalizou.

