Natal de Luzes & Sons 2023 de Ibaté começa no próximo sábado (25)

Crédito: divulgação

A Prefeitura de Ibaté divulgou nesta quarta-feira, 22, a programação do Natal de Luzes & Sons 2023, que acontecerá de 25 de novembro de 2023 até o dia 06 de janeiro de 2024, na Praça Central.

A programação tem início no próximo sábado, 25, às 19h, com a realização de Missa Especial na Igreja Matriz, que será presidida pelo padre João Morales e contará com a presença do prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, e demais autoridades.

Ainda no sábado, acontecerá as inaugurações do Presépio em Tamanho Natural; da Iluminação de Natal; da abertura da Casinha do Papai Noel; e do Tradicional Presépio Artesanal do Sr. Ângelo Perruci Neto, que neste ano ficará montado na Igreja Matriz Centenária; seguido do show do Coral Infantil e Orquestra de Sopros e Percussão do Projeto Guri – Polo São Carlos.

No domingo, 26, às 20h, a programação segue com a chegada do Papai Noel da ONG Fábrica da Alegria, e show com Junior Karrerah, cantando músicas pop e clássicos variados, direto do Programa Raul Gil, na Praça Central.

A programação das festividades segue até o dia 06 de janeiro, quando acontecerá a apresentação do Grupo Folia de Reis Estrela Guia de São Carlos, na Praça Central.

Zé Parrella convida os moradores de Ibaté e de toda a grande região para que participem das festividades. “As apresentações e eventos do “Natal Luzes & Sons” se tornaram uma grande tradição em nossa cidade. Este ano, mesmo com todas as dificuldades que estamos encontrando com a queda no repasse de recursos, a Prefeitura de Ibaté, mais uma vez, preparou uma programação especial e com muito carinho, trazendo shows e novidades. Convido toda a população ibateense e regional para que venham com suas famílias, prestigiar e participar do maior evento natalino da região e um dos maiores e mais lindos do nosso Estado”, convida o prefeito.

Além da iluminação e decoração natalina, a Praça Central também contará com Praça de Alimentação que será formada por ambulantes, em sua maioria da cidade, e funcionará todas as noites.

Tony Angeli em prol da APAE

A programação também traz a divulgação da VII Noite Italiana Beneficente da APAE Ibaté, que acontece no dia 16 de dezembro, às 20 horas, no Centro de Convivência da Melhor Idade, com a presença marcante do cantor Tony Angeli, que interpretará grandes sucessos da música italiana.

Segundo a APAE de Ibaté, o tradicional show é uma oferta do empresário José Luiz Parella, que sempre ajuda a entidade para angariar recursos que ajudem na sua manutenção, pois reconhece a árdua e maravilhosa missão que desempenham.

Mais informações e reservas podem ser realizadas através do telefone (16) 3343.1640.

Confira a programação completa das festividades:

01/12 – Sexta – 20h – Apresentação Banda de Igreja do Evangelho Quadrangular (Gospel), na Praça Central

02/12 – Sábado – 20h – Show do Trio Mandacaru (Forró Pé de Serra – Pratas da Casa), na Praça Central

03/12 – Domingo – 20h – Apresentação do Coral da Casa do Idoso e Apresentação da Banda Marcial de Ibaté, na Praça Central

08/12 – Sexta – 20h – Apresentação do Coral da Igreja Presbiteriana do Brasil (Gospel), na Praça Central

09/12 – Sábado – 20h – Show com a Banda Doce Veneno (Clássicos Variados), na Praça Central

10/12 – Domingo – 20h – Show da dupla João Carlos & Bruno (Sertanejo), na Praça Central

15/12 – Sexta – 20h – Apresentação do Coral e Orquestra da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém (Gospel), na Praça Central

16/12 – Sábado – 20h – Show da dupla Gabriel & Ricardo (Viola Raiz e Regional), na Praça Central;

17/12 – Domingo – 20h – Show da Orquestra Facmol (Sopros, Percussão e Evoluções), na Praça Central

22/12 – Sexta – 20h – Apresentação da Banda Som do Avivamento – Igreja Evangélica Avivamento Bíblico (Gospel), na Praça Central

23/12 – Sábado – 20h – Show da Banda Monallizza (Tributo a Tim Maia), na Praça Central

29/12 – Sexta – 20h – Apresentação da Banda da Comunidade Êxodo (Gospel), na Praça Central

30/12 – Sábado – 20h – Show com Lê Lopes e Grupo Diversidade (Samba Raiz), na Praça Central

06/01 – Sexta – 20h – Encerramento do Natal de Luzes e Sons com a apresentação do Grupo de Folia de Reis Estrela Guia de São Carlos (manifestação católica, cultural e festiva, classificada sobretudo no Brasil como manifestação folclórica), na Praça Central

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também