Mutirão de combate a dengue em Ibaté conta com mapeamento feito com drone

Jardim Primavera

A Prefeitura de Ibaté dará início no próximo dia 25 de janeiro, a partir das 8h, a um mutirão de limpeza no bairro Jardim Primavera. A ação tem como objetivo eliminar focos de descarte irregular de lixo e materiais que possam acumular água parada, colaborando assim na prevenção de doenças e na melhoria das condições sanitárias do bairro.



Pensando nisso, o secretário de meio ambiente, Fábio Noel Stanganini, realizou na manhã desta quinta-feira, 23, o mapeamento dos bairros Jardim Primavera e José Giro com um drone, para analisar os terrenos que precisam de atenção para a limpeza.

O mutirão será voltado para o recolhimento de itens descartáveis, resíduos que acumulam água e outros materiais que podem se tornar criadouros de mosquitos e vetores de doenças, como a dengue. A Prefeitura mobilizou diversos caminhões, tratores e equipes de apoio para garantir a eficiência da ação, que busca limpar o bairro e proteger a saúde da população.



Os moradores do Jardim Primavera são convidados a colaborar com a ação, deixando os resíduos na calçada para que a equipe responsável possa coletá-los durante o mutirão. A Prefeitura reforça que a participação de todos é fundamental para combater este problema, que pode ser evitado com atitudes simples de conscientização e colaboração.

