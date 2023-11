Música, cores e espírito natalino marcam a abertura do “Natal de Luzes e Sons de Ibaté”

Crédito: Divulgação

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, participou no último sábado, 25, da abertura das festividades do “Natal de Luzes & Sons 2023”, que aconteceu durante uma celebração eucarística na Igreja Matriz, presidida pelo padre João Morales.

Durante a celebração, o padre abençoou as imagens do Menino Jesus que foram colocadas no Presépio em Tamanho Natural e no Presépio Artesanal do Sr. Angelim Perruci, que este ano completa 49 anos de história.

Em sua fala, o prefeito agradeceu o Padre João Morales. “Agradeço o apoio e a parceria que teve conosco para que realizássemos, mais uma vez, um dos mais belos e tradicionais eventos da cidade e região, que é o “Natal de Luzes e Sons”, falou.

Zé Parella apontou que 2023 tem sido um ano de muitos desafios, principalmente, com a queda assustadora de repasses do Governo Federal. “Com essa queda estamos sendo obrigados a utilizar maior volume de recursos próprios, ou seja, estamos tendo que assumir a responsabilidade que não é nossa. Mas seguimos com firmeza para manter nossa cidade nos trilhos, essa tarefa não é fácil”, destacou.

Morales destacou que o Natal traz o ensinamento de que a vida pode ser mais simples. “O nascimento de Jesus dirige um apelo para que redescubram a virtude da simplicidade que marcou a vida de todos santos. Ser simples, é colocar-se à disposição de Jesus para que Ele adorne o templo do nosso coração, com as pérolas da fé, da esperança e da caridade. Nós podemos aprender a conviver com o que é essencial. Natal é a vida da família. Que possamos viver essa experiência do Natal com alegria no Nascimento de Jesus e perceber que Deus está conosco”, afirmou.

Ao término da missa, o religioso convidou o prefeito e o Sr. Angelim para seguirem em procissão até à Praça Central, e posteriormente até a Igreja Matriz Centenária, onde foram colocadas as imagens do Menino Jesus nos dois presépios, marcando também a inauguração da iluminação natalina.

“A nossa iluminação natalina, que se tornou um evento turístico em nossa cidade, melhora a cada ano, tenho certeza que vão encantar e surpreender todos aqueles que vierem visitar a nossa cidade”, afirmou o prefeito Zé Parrella.

A noite foi coroada com o show do Coral Infantil e Orquestra de Sopros e Percussão do Projeto Guri – Polo São Carlos., na Praça Central.

Também participou da abertura das festividades, a ex-prefeita Lu Spilla; a vice-prefeita, Ivani Almeida da Silva; o presidente da Câmara de Ibaté, Horácio do Carmo Sanchez; os vereadores Ronaldo Venturi e Valentim Fargoni; o secretário Daniel Cardoso (Obras Públicas); o Diretor do DAE Nelson dos Santos Herculi; e o chefe de Gabinete, Paulo Melo.

No domingo, 26, milhares de pessoas compareceram na Praça Central de Ibaté, para prestigiar a chegada do Papai Noel da ONG Fábrica da Alegria e acompanhar a abertura oficial da Nova Casinha do Papai Noel. A animação da noite ficou por conta de Junior Karrerah, cantando músicas pop e clássicos variados, direto do Programa Raul Gil.

Confira a programação da semana:

01/12 – Sexta – 20h – Apresentação Banda de Igreja do Evangelho Quadrangular (Gospel), na Praça Central

02/12 – Sábado – 20h – Show do Trio Mandacaru (Forró Pé de Serra – Pratas da Casa), na Praça Central

03/12 – Domingo – 20h – Apresentação do Coral da Casa do Idoso e Apresentação da Banda Marcial de Ibaté, na Praça Central

