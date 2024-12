Mulher morta pelo marido será enterrada neste domingo; crime teria sido motivado por ciúmes

Compartilhar no facebook

Delegacia de Polícia de Dourado - Crédito: SCA

Será sepultado na manhã deste domingo (9), no cemitério municipal de Dourado, o corpo de Vanda Aparecida da Silva Luiz, de 58 anos, assassinada a facadas pelo próprio esposo na manhã deste sábado.

Após cometer o crime, José Roberto Luiz, marido da vítima, usou a mesma faca para desferir golpes contra si mesmo. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

De acordo com informações obtidas, uma funerária de Campinas está a caminho de Dourado para realizar o traslado do corpo do autor.

O crime teria sido motivado por ciúmes, segundo apuração preliminar. O caso segue em investigação pela Polícia Civil de Dourado.

