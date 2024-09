Mulher morre atropelada por caminhão na SP-330

SIGA O SCA NO

Um grave acidente com vítima fatal foi registrado na noite deste domingo (1), na rodovia Anhanguera (SP-330). Uma pedestre foi atropelada e morta por um caminhão em Porto Ferreira.

Segundo informações da Artesp, o motorista do caminhão trafegava no sentido norte quando atingiu a vítima. Após o acidente, o motorista foi localizado no pátio de um restaurante onde alegou ter achado que havia atropelado um animal.

A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de São Carlos. As causas do acidente estão sendo investigadas.

