Mulher morre após ser atingida por madeira em briga entre vizinhos

Crédito: colaboração

Uma discussão entre vizinhos terminou em tragédia na cidade de Matão. Na noite deste domingo (15), uma mulher de 58 anos foi morta após ser atingida por um pedaço de madeira durante uma briga na Rua Olindo Frigieri, no bairro Park Aliança.

A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de homem armado. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, inconsciente e com ferimentos graves na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

De acordo com o boletim de ocorrência, a briga teria começado após provocações e ofensas entre a vítima e a esposa do agressor, de 29 anos. No auge da discussão, o homem teria arremessado um pedaço de madeira, atingindo acidentalmente a vizinha. “O agressor ao avistar o esposo da vítima, com um machado em mãos, arremessou o ‘pedaço de pau’ que estava segurando e que em vez de acertar o senhor, acabou acertado a senhora”, segundo o b.o.

O agressor foi preso em flagrante por homicídio doloso e encaminhado à cadeia de Santa Ernestina. O marido da vítima, que também estava envolvido na briga, foi levado para prestar depoimento. A Polícia Civil investiga o caso.

