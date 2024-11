Mulher morre após acidente a caminho da praia

Milene Domingos morreu em acidente a caminho da praia. - Crédito: Arquivo pessoal

Milene Domingos, de 39 anos, moradora de Franca, faleceu nesta terça-feira (19), após sofrer um grave acidente na madrugada da sexta-feira passada (15), enquanto viajava para Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

O acidente ocorreu por volta da meia-noite, na altura do km 240,5 da Rodovia Anhanguera, no município de Santa Rita do Passa Quatro, sentido São Paulo. Milene estava em um caminhonete junto com outras três pessoas, quando o veículo colidiu contra uma carreta. Ela foi a única vítima em estado grave; os demais ocupantes sofreram apenas danos leves.

Milene foi socorrida ao Hospital de Porto Ferreira (SP), mas teve um dos braços amputados devido a ferimentos e não resistiu. Sua morte encefálica foi confirmada dias depois. Ainda não há informações sobre o sepultamento, pois a família decidiu pela doação dos órgãos.

Com informações do site GCN.NET

