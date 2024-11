Mulher morre afogada na piscina de casa

Carolina Andia -

A jovem Carolina Andia, 34, faleceu em decorrência de um afogamento em Piracicaba neste domingo (10). Segundo o site Piranot, o pai relatou que Carolina estava em casa com o irmão, após o almoço, quando sofreu o acidente. Ele informou que a filha fazia uso de medicação controlada.

O pai estava em uma chácara com familiares no momento do acidente e foi avisado pelo irmão de Carolina. Ao retornar, soube que a filha havia sido levada ao Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, onde foi constatado o óbito. A causa do afogamento serão apuradas pela Polícia Civil.

Carolina está sendo velada nesta segunda-feira (11) no Cemitério Municipal da Saudade, e o sepultamento está marcado para as 17h. Ela deixa pai, irmãos, tios, familiares e amigos enlutados.

