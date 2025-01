MP determina suspensão de repasses à Apae de Ibaté por parte da Prefeitura Municipal

Apae Ibaté - Crédito: redes sociais

O Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades administrativas relacionadas ao repasse de verbas da Prefeitura de Ibaté à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). A investigação busca esclarecer a possível utilização indevida de recursos do FUNDEB para pagamento de estagiários e empresas não vinculadas à educação, além de supostas irregularidades na nomeação de servidora municipal pela Câmara de Vereadores.

Diante da recomendação do Ministério Público, a Prefeitura de Ibaté suspendeu os repasses financeiros à APAE até nova determinação do órgão. O comunicado oficial foi publicado no Diário Oficial do município e no site da Prefeitura, garantindo a transparência da decisão. O caso segue sob investigação, e novas informações serão divulgadas conforme o andamento do inquérito.

Leia Também