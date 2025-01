Motorista se envolve em acidente e morre atropelado após caminhar na pista

Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo (20) na rodovia Brigadeira Faria Lima (SP-326), na região de Taquaral. De acordo com informações da Artesp, a colisão envolveu um GM Vectra, uma moto Honda CB 300 e um Hyundai Azera.

Segundo os relatos, o condutor do GM Vectra colidiu com a traseira da motocicleta Honda CB 300 enquanto ambos trafegavam pela faixa da esquerda. Após o impacto inicial, os dois veículos se chocaram contra a defensa metálica do canteiro central.

O motorista do GM Vectra saiu do carro e começou a caminhar pela pista, momento em que foi atropelado por um Hyundai Azera que seguia na mesma direção. O corpo da vítima foi projetado e ficou sobre a da esquerda da rodovia, enquanto o veículo Hyundai Azera parou no acostamento, cerca de 70 metros distante do local do atropelamento. A identidade do motorista que faleceu não foi informada.

O condutor da moto sofreu ferimentos graves e foi encaminhado a um hospital da região.

