Motorista perde a vida em acidente em rodovia

Um grave acidente foi registrado terminou com a morte do motorista de um carro na manhã deste sábado (14), em uma esteada em Santa Rita do Passa Quatro. Segundo informações da Artesp, o veículo Honda HRV trafegava pelo local quando, por razões ainda desconhecidas, o condutor perdeu o controle da direção.

O automóvel colidiu inicialmente contra uma árvore, capotou e, em seguida, chocou-se contra uma cerca, ficando imobilizado na área de domínio da rodovia.

Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência, mas o condutor do carro não resistiu. As causas do acidente serão apuradas.

