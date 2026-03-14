Motorista fica ferido apÃ³s Ã´nibus invadir contramÃ£o e bater de frente com carro na SPA-257

CrÃ©dito: Foto: ReproduÃ§Ã£o/Araraquara Agora

Uma colisão frontal envolvendo carro e ônibus deixou um motorista de 39 anos, ferido no km 1 da rodovia SPA 004/257 na manhã deste sábado (14), em Américo Brasiliense.

Segundo informações da Artesp, havia neblina na pista quando por razões desconhecidas o condutor do ônibus invadiu a faixa e colidiu com o veículo que seguia no sentido contrário. O trânsito ficou prejudicado e causou transtornos, na região.

Com impacto da batida, tanto o carro que ficou completamente destruído como o ônibus ficaram atravessados entre as duas faixas da rodovia. O motorista do Audi sofreu ferimentos moderados e precisou ser socorrido, pelo Samu para o Hospital José Nigro Neto em Américo.

O estado de saúde da vítima não foi informado, porém informações indicam que ele não corre risco de morte. O condutor do ônibus de 46 anos, não se feriu e a Polícia Militar Rodoviária e equipes da concessionária que administra o trecho, foram acionadas para atender a ocorrência.

A área foi preservada para o trabalho da perícia e o motorista do ônibus, não se feriu e permaneceu no local durante todo o atendimento. As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil e um dos fatores pode ter sido a neblina que estava na pista e dificultou a visão.

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