Motorista do Samu morre em acidente de moto

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Maurício Arijian tinha 63 anos - Crédito: redes sociais

Maurício Arijian, de 63 anos, motorista de ambulância do Samu, morreu na manhã deste domingo (1) após sofrer um grave acidente de moto na Avenida Alameda Paulista, Vila Xavier, em Araraquara.

De acordo com informações, Maurício perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra um poste. Ele foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e levado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O velório será realizado nesta segunda-feira (2), às 7h, na Funerária Almeida, com sepultamento marcado para as 10h15 no Cemitério São Bento.

Um boletim de ocorrência foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal. A Polícia Civil investigará as causas, já que a perícia não conseguiu atuar plenamente no local e a Polícia Militar não foi acionada.

Leia Também