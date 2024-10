Motociclista perde a vida em acidente

Moto após o acidente - Crédito: Flávio Fernandes

Um grave acidente ocorrido na manhã deste domingo, por volta das 5h, na Avenida Manoel de Abreu, entre Araraquara e Américo Brasiliense, resultou na morte de um motociclista de 28 anos.

De acordo com informações preliminares, a vítima teria perdido o controle da motocicleta ao passar pela rotatória existente no local. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar ao local constatou o óbito do motociclista.

